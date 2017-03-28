CodeBaseKategorien
Indikatoren

Holts doppelte, exponentielle Glättung - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
1537
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17078

