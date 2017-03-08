無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ホルトの二重指数平滑化 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1383
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この名前は少し誤解を招くかもしれません。ホルトの二重指数平滑化は、平均ではなく、予測に使用されます。通常これと一緒に使用される予測方法は、一種の線形予測です。
- 二重指数平滑化
モデルのパラメータが変化する可能性がある予測のためには、モデルを関数として表現する方が便利です。ここでは、基準時間Tからの正の変位です。
ここでは、指数平滑化によって推定された定数と傾向の両係数があります。定数項と動向の項の予測パラメータは、それぞれ独立して設定できます。両方のパラメータは0と1の間でなければなりません。
回帰予測と同様、二重指数平滑化予測は、定数+線形傾向からなるモデルの仮定に基づいています。
モデルのパラメータが変化する可能性がある予測のためには、モデルを関数として表現する方が便利です。ここでは、基準時間Tからの正の変位です。
時刻Tにおける推定値aおよびbは、Tにおける観測値および前の周期T -1における推定値に基づきます。
ここでは、指数平滑化によって推定された定数と傾向の両係数があります。定数項と動向の項の予測パラメータは、それぞれ独立して設定できます。両方のパラメータは0と1の間でなければなりません。
将来の期間の期待値の予測は、定数に将来の期間の数に依存する1次項を加えたものです。
どちらの方法でも使用できるようにするには（平均値として、または予測での「平均値」として）、予測バーの数を<= 0に設定すると、予測部分がオフになります。
いつもの通り、予測部分はシグナリングモードでの使用はまったく推奨されていません。予測部分は変更の対象であり、シグナルではなく二重平滑のトレンド成分の推定としてのみ使用されるべきです。この指標のアラートは予測部分の変更についてではなく、時間によって変わらない「過去」の部分について生成されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17078
Exp_WeightOscillator
WeightOscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。WeightOscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWeightOscillator指標です。
Universum 3.0
負け取引の後でのロットの増加。参入シグナルはDeMarker指標に基づいています。MACDシグナルl
このエキスパートアドバイザーは、平均指向性移動指数指標（iADX、ADX）と移動平均収束/発散指標（iMACD、MACD）のシグナルを使用します。