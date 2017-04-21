指标的名称可能会有点误导，Holt 的双重指数平滑主要用于预测，而不是平均。预测方法通常是用于一种线性预测。



- 双重指数平滑

与回归预测类似，双重指数平滑预测是基于假定模型中包含了线性趋势上加上常数。





为了实现预测的目的，模型的参数可能要改变，在模型中具有替换参考时间T的功能的话会更为方便。





评估在时间T内的 a 和 b，以及估算前一时间段，T -1.





在此，我们通过指数平滑就得到了常数和趋势系数，预测参数，用于常数的部分和用于趋势的部分可以独立设置，两个参数都必须在 0 和 1 之间。

对未来时间段中期待数值的预测，是常数加上一个线性算式，它依赖于未来的周期数。



