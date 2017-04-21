请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标的名称可能会有点误导，Holt 的双重指数平滑主要用于预测，而不是平均。预测方法通常是用于一种线性预测。
- 双重指数平滑
为了实现预测的目的，模型的参数可能要改变，在模型中具有替换参考时间T的功能的话会更为方便。
在此，我们通过指数平滑就得到了常数和趋势系数，预测参数，用于常数的部分和用于趋势的部分可以独立设置，两个参数都必须在 0 和 1 之间。
与回归预测类似，双重指数平滑预测是基于假定模型中包含了线性趋势上加上常数。
为了实现预测的目的，模型的参数可能要改变，在模型中具有替换参考时间T的功能的话会更为方便。
评估在时间T内的 a 和 b，以及估算前一时间段，T -1.
在此，我们通过指数平滑就得到了常数和趋势系数，预测参数，用于常数的部分和用于趋势的部分可以独立设置，两个参数都必须在 0 和 1 之间。
对未来时间段中期待数值的预测，是常数加上一个线性算式，它依赖于未来的周期数。
为了可以使用两种方式 (作为平均或者使用平均来预测, 可以把预测的柱数设为 <= 0, 就会关闭预测功能部分。
通常使预测功能部分，强烈建议不要在信号模式下使用。预测部分可能有变化，只是用于估算双重平滑的趋势组成部分，不要作为信号。在信号中的提醒不是在预测部分有变化时提醒，而是在过去的部分有变化时提醒 - 它不会改变过去的时间。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17078
TicksVolume
订单交易量指标。它显示了价格变化的加大和减小，随机震荡试验
随机震荡 - 一种经典类型和三种新的类型的随机震荡。
MACD 信号
本 EA 交易使用了以下指标的信号: 平均方向移动指数 (iADX, ADX) 和指数平滑异动移动平均线 (iMACD, MACD)。Holt 的双重指数平滑趋势
Holt 的双重指数平滑 - 趋势组件。