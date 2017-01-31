Название индикатора на первый взгляд устрашающее. Двойное экспоненциальное сглаживание Холта используется чаще всего для прогнозирования, а не в качестве среднего. Метод прогнозирования обычно используется c типом линейного прогнозирования.



- Двойное экспоненциальное сглаживание

Как и регрессионный прогноз, прогноз на основе двойного экспоненциального сглаживания базируется на предположении о модели, состоящей из констант, плюс линейного тренда.





Для целей прогноза, в котором параметры модели могут меняться, более удобно выразить эту модель в виде функции с положительным смещением от начала временного отсчета Т.





Оценки a и b на время T основаны на наблюдениях ко времени T и оценках за предыдущий период T -1.





Здесь мы имеем обе константы и коэффициенты тренда, оцененные по экспоненциальному сглаживанию. Прогнозные параметры для постоянных условий и для тренда могут быть установлены независимо друг от друга. Оба параметра должны находиться между 0 и 1.

Прогноз для ожидаемого уровня на будущие периоды — константа плюс линейные условия, которые зависят от количества периодов в будущем.



