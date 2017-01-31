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Индикаторы

Holt's double exponential smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Название индикатора на первый взгляд устрашающее. Двойное экспоненциальное сглаживание Холта используется чаще всего для прогнозирования, а не в качестве среднего. Метод прогнозирования обычно используется c типом линейного прогнозирования.

- Двойное экспоненциальное сглаживание  

Как и регрессионный прогноз, прогноз на основе двойного экспоненциального сглаживания базируется на предположении о модели, состоящей из констант, плюс линейного тренда.


Для целей прогноза, в котором параметры модели могут меняться, более удобно выразить эту модель в виде функции с положительным смещением от начала временного отсчета Т.


Оценки a и b на время T основаны на наблюдениях ко времени T и оценках за предыдущий период T -1.


Здесь мы имеем обе константы и коэффициенты тренда, оцененные по экспоненциальному сглаживанию. Прогнозные параметры для постоянных условий и для тренда могут быть установлены независимо друг от друга. Оба параметра должны находиться между 0 и 1.

Прогноз для ожидаемого уровня на будущие периоды — константа плюс линейные условия, которые зависят от количества периодов в будущем.


Чтобы использовать этот индикатор обоими способами (и как среднее, и как "среднее" с прогнозом), имейте в виду: если установить количество прогнозируемых баров на <= 0, прогнозная часть будет выключена.

Как обычно с прогнозной частью, мы настоятельно рекомендуем не использовать ее в сигнальном режиме. Прогнозная часть — субъект изменений, и она должна быть использована только для оценки трендовой компоненты двойного сглаживания, а не в качестве сигнала. Алерты в этом индикаторе не срабатываютна изменении прогноза.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17078

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены.

Stochastic experiment Stochastic experiment

Стохастик - один классический и 3 новых типа.

Holt's double exponential smoothing trend Holt's double exponential smoothing trend

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.

Maksigen channels - 2 Maksigen channels - 2

Maksigen channels - расширенная версия индикатора.