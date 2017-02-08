CodeBaseSecciones
Ilan1.4 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
961
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Ilan1.4.mq5 (47.13 KB) ver
Descargar ZIP
Autor de la idea  John Smith,  autor del código mq5  barabashkakvn.

Parámetros de entrada:

Ilan1.4 inputs

 

Prueba en el modo “Cada tick a base de ticks reales”, de 2016.03.08 a 2016.12.01, balance inicial es igual a 3000, AUDUSD M15:

Ilan1.4 tester 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17069

