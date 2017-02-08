El sistema comercial Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen se basa en las señales del indicador SilverTrend_Signal con rellenados adicionales por la tendencia. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la flecha de color del indicador, y a continuación, incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos de la última transacción en la posición ha superado el margen fijado en los parámetros de entrada del EA.

El EA guarda la información sobre los rellenados adicionales en el comentario string para la posición en el formato número de rellenados adicionales/precio de la última transacción/volumen de la última transacción.

Para una compilación correcta del EA, hay que colocar el archivo compilado del indicador SilverTrend_Signal.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del EA Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen.ex5 contiene el indicador SilverTrend_Signal.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de este indicador en el archivo ejecutable del EA.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global



#resource \\Indicators\\SilverTrend_Signal.ex5

En el bloque de la función OnInit(), han sido cambiadas las rutas de cadena hacia los indicadores utilizados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\SilverTrend_Signal" ,SSP,RISK, 0 );

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del EA puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin indicadores.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico



Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas