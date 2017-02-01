Participe de nossa página de fãs
Ilan1.4 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1238
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Parâmetros de entrada:
Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais", de 2016.03.08 a 2016.12.01, saldo inicial 3000, AUDUSD M15:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17069
