CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Ilan1.4 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1238
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.

Parâmetros de entrada:

Ilan1.4 inputs

 

Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais", de 2016.03.08 a 2016.12.01, saldo inicial 3000, AUDUSD M15:

Ilan1.4 tester 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17069

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Sistema de negociação Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen baseada nos sinais do indicador SilverTrend_Signal com abertura de ordem adicional de acordo com a tendência.

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Sistema de negociação Exp_BykovTrend_ReOpen baseado nos sinais do indicador BykovTrend com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.

Fractional_Bands Fractional_Bands

O Fractional Bands modifica as alterações de preço usando o movimento browniano fractal, que leva em conta a dimensão fractal.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

Indicador WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.