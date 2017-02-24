CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Ilan1.4 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
903
(26)
Ilan1.4.mq5 (47.13 KB) ansehen
Autor der Idee — John SmithAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Eingabeparameter:

Ilan1.4 inputs

 

Testen im Modus "Jeder Tick anhand echter Ticks", von 2016.03.08 bis 2016.12.01, ursprüngliche Einlage 3000, AUDUSD M15:

Ilan1.4 tester 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17069

