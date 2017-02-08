Autor real: jppoton@yahoo.com

Fractional Bands modifica los cambios de precio usando el movimiento browniano fractal, que toma en cuenta la dimensión fractal. En eso el indicador se diferencia de las Bandas clásicas de Bollinger que se basan en el movimiento browniano de Wiener (caso particular del movimiento browniano fractal). Además, se utilizan diferentes ecuaciones desde el indicador Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Estas diferencias, a pesar de corresponder en su mayor grado al modelo desde el punto de vista matemático, sin embargo, no hacen que este indicador sea más interesante en cuanto al trading. No obstante, puede ser útil si se utiliza en combinación con otros indicadores.

Véase más detalles en el blog del autor

Por primera vez, este indicador ha sido implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 07.05.2009.

Fig. 1. Fig. 1. Indicador Fractional_Bands