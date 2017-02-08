CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractional_Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
939
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: jppoton@yahoo.com

Fractional Bands modifica los cambios de precio usando el movimiento browniano fractal, que toma en cuenta la dimensión fractal. En eso el indicador se diferencia de las Bandas clásicas de Bollinger que se basan en el movimiento browniano de Wiener (caso particular del movimiento browniano fractal). Además, se utilizan diferentes ecuaciones desde el indicador Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Estas diferencias, a pesar de corresponder en su mayor grado al modelo desde el punto de vista matemático, sin embargo, no hacen que este indicador sea más interesante en cuanto al trading. No obstante, puede ser útil si se utiliza en combinación con otros indicadores.

Véase más detalles en el blog del autor

Por primera vez, este indicador ha sido implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 07.05.2009.

Fig. 1. Indicador Fractional_Bands

Fig. 1. Fig. 1. Indicador Fractional_Bands

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17074

Ilan1.4 Ilan1.4

Ilan1.4 — Asesor Experto para MetaTrader 5.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

El sistema comercial Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen se basa en las señales del indicador SilverTrend_Signal con rellenados adicionales por la tendencia.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

El indicador WeightOscillator permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

Es el Asesor Experto más simple basado en el oscilador ponderado WeightOscillator.