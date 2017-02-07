代码库部分
EA

Ilan1.4 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1639
等级:
(26)
已发布:
已更新:
Ilan1.4.mq5 (47.13 KB) 预览
思路提供者 — John SmithMQL5 代码作者 — barabashkakvn

输入:

Ilan1.4 输入

 

测试结果是在 "基于实际即时报价的每笔报价" 模式, 自 2016.03.08 到 2016.12.01, 初始本金 - 3000, AUDUSD M15:

Ilan1.4 测试器 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17069

