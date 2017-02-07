请观看如何免费下载自动交易
Ilan1.4 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1639
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — John Smith, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
输入:
测试结果是在 "基于实际即时报价的每笔报价" 模式, 自 2016.03.08 到 2016.12.01, 初始本金 - 3000, AUDUSD M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17069
