CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ilan1.4 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3678
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: John Smith

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Входные параметры:

Ilan1.4 inputs

Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", с 2016.03.08 по 2016.12.01, начальный баланс 3000, AUDUSD M15:

Ilan1.4 tester

Universum 3.0 Universum 3.0

Увеличение лота при после убыточной сделки. Сигналы входа — индикатору DeMarker.

MACD signal MACD signal

Советник использует сигналы индикаторов ATR, MACD.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_MFI Fractal_MFI

Фрактальный Money Flow Index.