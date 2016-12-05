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Ilan1.4 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3678
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи: John Smith
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Входные параметры:
Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", с 2016.03.08 по 2016.12.01, начальный баланс 3000, AUDUSD M15:
Universum 3.0
Увеличение лота при после убыточной сделки. Сигналы входа — индикатору DeMarker.MACD signal
Советник использует сигналы индикаторов ATR, MACD.
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_MFI
Фрактальный Money Flow Index.