ポケットに対して
エキスパート

Ilan1.4 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1021
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Ilan1.4.mq5 (47.13 KB) ビュー
アイデアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

入力：

Ilan1.4 入力

 

2016.03.08から2016.12.01までの「Every tick based on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードでのテスト、初期残高 - 3000、AUDUSD M15：

Ilan1.4 テスター 

