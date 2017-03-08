Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen取引システムは、SilverTrend_Signal指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。

Exp_BykovTrend_ReOpen取引システムは、BykovTrend指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。