これは、価格フィルタリングに適応型T3を使用できるRSIです。



7種類のRSIがサポートされています。

カットラーのRSI

エーラーの平滑化されたRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSI



RSX

低速RSI

これは一種の平均のRSIですが、この場合は適応型T3（オリジナルのTim Tillson T3または修正されたFulks/Matulich T3の計算が可能）を使用しています。また、適応期間が<= 1に設定されている場合は、通常のT3が使用されます（適応は発生しません）。T3期間が<=1に設定されている場合は、通常のRSI（適応期間の設定に関係なく）であり、選択されたRSIタイプのいずれかです。レベルは調整可能で、指標はすでに多時間枠版です。指標にはサポートされている価格の通常のセットが組み込まれています。



