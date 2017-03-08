コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

適応型T3のRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、価格フィルタリングに適応型T3を使用できるRSIです。

7種類のRSIがサポートされています。

  • カットラーのRSI
  • エーラーの平滑化されたRSI
  • ハリスRSI
  • 急速RSI
  • RSI
  • RSX
  • 低速RSI

これは一種の平均のRSIですが、この場合は適応型T3（オリジナルのTim Tillson T3または修正されたFulks/Matulich T3の計算が可能）を使用しています。また、適応期間が<= 1に設定されている場合は、通常のT3が使用されます（適応は発生しません）。T3期間が<=1に設定されている場合は、通常のRSI（適応期間の設定に関係なく）であり、選択されたRSIタイプのいずれかです。レベルは調整可能で、指標はすでに多時間枠版です。指標にはサポートされている価格の通常のセットが組み込まれています。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17059

