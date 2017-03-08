無料でロボットをダウンロードする方法を見る
これは、価格フィルタリングに適応型T3を使用できるRSIです。
7種類のRSIがサポートされています。
- カットラーのRSI
- エーラーの平滑化されたRSI
- ハリスRSI
- 急速RSI
- RSI
- RSX
- 低速RSI
これは一種の平均のRSIですが、この場合は適応型T3（オリジナルのTim Tillson T3または修正されたFulks/Matulich T3の計算が可能）を使用しています。また、適応期間が<= 1に設定されている場合は、通常のT3が使用されます（適応は発生しません）。T3期間が<=1に設定されている場合は、通常のRSI（適応期間の設定に関係なく）であり、選択されたRSIタイプのいずれかです。レベルは調整可能で、指標はすでに多時間枠版です。指標にはサポートされている価格の通常のセットが組み込まれています。
