Indicadores

RSI com T3 adaptativos - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
xR40SKY8.zip (0.79 KB)
Este RSI filtra o preço usando o indicador adaptativo T3.

São suportados 7 tipos de RSI :

  • SI Cutler
  • RSI Eilers suavizado
  • RSI Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Este RSI é baseado na MA habitual, no entanto, nesete caso, ele utiliza o T3 adaptativo (este pode ser o T3 original de Tim Tilson ou o T3 modificado de Fulks/Matulich). Além disso, se o período adaptativo for definido como<=1, é usado o T3 regular (neste caso, a adaptação não ocorre). Se o período do T3 for definido como <=1, obtemos o habitual RSI regular (de acordo com o período colocado de adaptação) — qualquer tipo selecionado. Níveis personalizáveis e um indicador que contém a opção de multi-timeframe. Além disso, o indicador também conta com o conjunto usual de preços suportados para o cálculo.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17059

