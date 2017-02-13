Participe de nossa página de fãs
RSI com T3 adaptativos - indicador para MetaTrader 5
2442
Este RSI filtra o preço usando o indicador adaptativo T3.
São suportados 7 tipos de RSI :
- SI Cutler
- RSI Eilers suavizado
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
Este RSI é baseado na MA habitual, no entanto, nesete caso, ele utiliza o T3 adaptativo (este pode ser o T3 original de Tim Tilson ou o T3 modificado de Fulks/Matulich). Além disso, se o período adaptativo for definido como<=1, é usado o T3 regular (neste caso, a adaptação não ocorre). Se o período do T3 for definido como <=1, obtemos o habitual RSI regular (de acordo com o período colocado de adaptação) — qualquer tipo selecionado. Níveis personalizáveis e um indicador que contém a opção de multi-timeframe. Além disso, o indicador também conta com o conjunto usual de preços suportados para o cálculo.
