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Индикаторы

RSI с адаптивным T3 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2507
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Это RSI, которая фильтрует цену с помощью адаптивного индикатора Т3.

Поддерживаются 7 типов RSI :

  • SI Каттлера
  • Сглаженный RSI Эйлерса
  • RSI Гарриса
  • Быстрый RSI
  • RSI
  • RSX
  • Медленный RSI

Это RSI на основе обычной МА — но в данном случае он использует адаптивный Т3 (это может быть оригинальный Т3 Тима Тилсона или модифицированный Т3 Фулкса/Матулича). Также если адаптивный период установлен на <=1, используется регулярный Т3 (в этом случае адаптации не происходит). Если же период самого T3 установлен на <=1, тогда мы получаем обычный регулярный RSI (в соответствии с выставленным периодом адаптации) — любого выбранного типа. Уровни настраиваемые, и индикатор содержит опцию мультитаймфрейма. В индикатор встроен обычный набор поддерживаемых цен для расчета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17059

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