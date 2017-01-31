Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI с адаптивным T3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2507
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это RSI, которая фильтрует цену с помощью адаптивного индикатора Т3.
Поддерживаются 7 типов RSI :
- SI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Гарриса
- Быстрый RSI
- RSI
- RSX
- Медленный RSI
Это RSI на основе обычной МА — но в данном случае он использует адаптивный Т3 (это может быть оригинальный Т3 Тима Тилсона или модифицированный Т3 Фулкса/Матулича). Также если адаптивный период установлен на <=1, используется регулярный Т3 (в этом случае адаптации не происходит). Если же период самого T3 установлен на <=1, тогда мы получаем обычный регулярный RSI (в соответствии с выставленным периодом адаптации) — любого выбранного типа. Уровни настраиваемые, и индикатор содержит опцию мультитаймфрейма. В индикатор встроен обычный набор поддерживаемых цен для расчета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17059
ADXm - версия для MetaTrader 5.ExpPricePosition
Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.
Стохастик - один классический и 3 новых типа.TicksVolume
Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены.