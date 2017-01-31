Это RSI, которая фильтрует цену с помощью адаптивного индикатора Т3.



Поддерживаются 7 типов RSI :

SI Каттлера

Сглаженный RSI Эйлерса

RSI Гарриса

Быстрый RSI

RSI



RSX

Медленный RSI

Это RSI на основе обычной МА — но в данном случае он использует адаптивный Т3 (это может быть оригинальный Т3 Тима Тилсона или модифицированный Т3 Фулкса/Матулича). Также если адаптивный период установлен на <=1, используется регулярный Т3 (в этом случае адаптации не происходит). Если же период самого T3 установлен на <=1, тогда мы получаем обычный регулярный RSI (в соответствии с выставленным периодом адаптации) — любого выбранного типа. Уровни настраиваемые, и индикатор содержит опцию мультитаймфрейма. В индикатор встроен обычный набор поддерживаемых цен для расчета.



