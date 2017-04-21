请观看如何免费下载自动交易
这是一个 RSI 指标，可以使用自适应 T3 来做价格过滤。
它支持7种类型的 RSI :
- Cuttler RSI
- Ehlers' 平滑 RSI
- Harris RSI
- 快速 RSI
- RSI
- RSX
- 慢速 RSI
从方法上看它是平均值的RSI - 但是这种情况下它使用了自适应T3(它可以是原始的 Tim Tillson T3 或者修改过的 Fulks/Matulich T3 计算)。另外，如果自适应周期数设为 <=1, 则使用常规的 T3 (不会有自适应功能). 如果 T3 周期数设为 <=1, 它就是常规的 RSI (不论自适应周期数如何设置) — 可以是任何选中的 RSI 类型. 水平是可以调整的，并且指标已经是多时段版本的，在指标中已经内建支持多种价格。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17059
