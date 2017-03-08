コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ADXm - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はもともとANG3110によってMetaTrader 4用に開発されました（元々は https://www.mql5.com/en/code/7566で発表されました）。

ここでは、元の説明を引用したいと思います。

ADX自体が絶対単位でプロットされトレンド方向の検出が妨げられている従来のADX指標とは異なり、この指標はプラスとマイナスのADX半波を明確に表示します（チャート上に色付きで表示されます）。DI +/-シグナルはその差（灰色）として表示されます。

この指標の使用法は従来のものと同じです。

さらに、市場がトレンド状態であるとみなされるレベルの下限を表示します（破線）。このレベルは、通常、約20〜25パーセントに設定されますが、使用される時間枠によって多少異なります。

さらに、MetaTrader 5バージョンとは別に、このバージョンは、計算に使用する価格（22種類のうちのいずれか）を選択することができるという点でオリジナルと異なります。オリジナルの指標には固定された高値、安値、及び終値 ハードコードされています。この優れた指標に役立つように思われたためです。

説明されたように、トレンドの決定にはレベルを使用する必要があります（または、カウンタートレンドトレーダーの場合、「トレンドゾーンなし」へのリトレースは、可能な反転信号/ポイントとして扱うことができます）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17050

