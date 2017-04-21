和传统的 ADX 指标不同, ADX 本身是以绝对单位绘制，并且隐藏了趋势方向的侦测，而这个指标明确显示了正向和反向的 ADX 半波 (在图表上有颜色显示). 并且 DI+/- 信号也有不同的区别显示 (灰色).

使用这个指标的方法和传统的指标一样，

另外，它显示了市场进入趋势状态的水平线 (虚线)，该水平通常设为大约百分之20-25 , - 在一定程度上依赖于选择的时段。