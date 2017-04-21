请观看如何免费下载自动交易
最初这个指标是由 ANG3110 为 MetaTrader 4 开发的 (最初在这里发布 : https://www.mql5.com/zh/code/7566 )
再次我想引用原有的描述 :
和传统的 ADX 指标不同, ADX 本身是以绝对单位绘制，并且隐藏了趋势方向的侦测，而这个指标明确显示了正向和反向的 ADX 半波 (在图表上有颜色显示). 并且 DI+/- 信号也有不同的区别显示 (灰色).
使用这个指标的方法和传统的指标一样，
另外，它显示了市场进入趋势状态的水平线 (虚线)，该水平通常设为大约百分之20-25 , - 在一定程度上依赖于选择的时段。
另外，除了作为 MetaTrader 5 版本, 这个版本和最初版本的不同之处还有，您可以选择任何价格(从22种类型中选择)来进行计算 - 最初版本使用了固定的最高价，最低价和收盘价，在指标代码中固定了，这看起来是对这个好的指标的一个有用的加强。
就像描述中说的，水平线应该用于确定趋势(或者对于反趋势交易者，回撤到无趋势区域可能被认为是反转信号/点)。
