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Индикаторы

ADXm - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(25)
Опубликован:
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Изначально этот индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем ANG3110 (и опубликован здесь : https://www.mql5.com/en/code/7566 )

Привожу оригинальное описание описание от автора:

В отличие от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным).  Сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).

Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.

Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно устанавливают примерно на 20 — 25 процентов, — в зависимости от того, на каком таймфрейме используется.

Помимо адаптации под MetaTrader 5, эта версия отличается от оригинальной тем, что она позволяет выбрать для расчетов любой из 22 типов цены. В оригинальном индикаторе использовались только цены high, low и close, код не предполагал никаких вариаций на эту тему. Теперь индикатор выглядит еще лучше, получив полезные дополнения.

Как описано выше, уровни могут использоваться для определения тренда (или, в случае трейдеров, работающих против тренда, выход в зону "вне тренда" может интерпретироваться как возможный сигнал на разворот).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17050

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