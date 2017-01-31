Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADXm - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2560
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Изначально этот индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем ANG3110 (и опубликован здесь : https://www.mql5.com/en/code/7566 )
Привожу оригинальное описание описание от автора:
В отличие от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). Сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).
Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.
Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно устанавливают примерно на 20 — 25 процентов, — в зависимости от того, на каком таймфрейме используется.
Помимо адаптации под MetaTrader 5, эта версия отличается от оригинальной тем, что она позволяет выбрать для расчетов любой из 22 типов цены. В оригинальном индикаторе использовались только цены high, low и close, код не предполагал никаких вариаций на эту тему. Теперь индикатор выглядит еще лучше, получив полезные дополнения.
Как описано выше, уровни могут использоваться для определения тренда (или, в случае трейдеров, работающих против тренда, выход в зону "вне тренда" может интерпретироваться как возможный сигнал на разворот).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17050
Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.Aroon oscillator - динамические уровни
Осциллятор Aroon, в котором использованы динамические уровни/зоны вместо фиксированных для отображения условий перекупленности и перепроданности.
RSI с адаптивным T3 (рассчитывается 7 типов of RSI, которые будут отфильтровываться с помощью адаптивной T3).Stochastic experiment
Стохастик - один классический и 3 новых типа.