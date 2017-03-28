Ursprünglich wurde dieser Indikator von ANG3110 für MetaTrader 4 entwickelt (es wurde ursprünglich hier veröffentlicht: https://www.mql5.com/en/code/7566 )

Hier möchte ich die Original-Beschreibung zitieren:



Im Gegensatz zum traditionellen ADX-Indikator, der den ADX in absoluten Einheiten dargestellt und so das Erkennen der Trendrichtung behindert, zeigt dieser Indikator deutlich die positiven und negativen Hälften der Wellen des ADX (farbig dargestellt auf dem Diagramm). Und die DI+/- Signale werden über ihre Differenz (Grau) gezeigt. Der Umgang mit diesem Indikator ist der gleiche, wie mit dem traditionellen ADX. Darüber hinaus zeigt er die Stufen (gestrichelt), über denen der Markt sich in einem Trend befindet. Diese Ebene ist normalerweise bei etwa 20-25 Prozent, ist aber wohl abhängig vom gewählten Zeitrahmen.

Zusätzlich und unabhängig von dieser Version für MetaTrader 5 unterscheidet sie sich sich vom Original darin, dass sie jeden Preis (aus 22) zur Berechnung auswählen können — das Original verwendet fix im Indikator kodierte Hoch, Tief und Schlusskurs, und daher scheint dies eine sinnvolle Erweiterung dieses guten Indikators zu sein.

Wie beschrieben sollten die Level zur Bestimmung des Trends (oder für Swingtrader die Rückkehr der Preise in die "Kein-Trend-Zone" als umgekehrtes Handelssignal) verwendet werden.







