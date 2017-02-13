CodeBaseSeções
ADXm - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Inicialmente, este indicador foi desenvolvido para MetaTrader 4 pelo usuário ANG3110 (e publicado aqui: https://www.mql5.com/pt/code/7566 )

Descrição original feita pelo autor:

Ao contrário do tradicional indicador ADX, onde o próprio ADX é plotado em unidades absolutas e a detecção de tendência é difícil, neste indicador, são claramente visíveis as semi-ondas positivas e negativas do ADX (no gráfico, é mostrada uma cor). Os sinais DI+/- são apresentados como sua diferença (em cinza).

O método de uso desse indicador não é diferente do tradicional.

Além disso, são mostrados níveis (linha tracejada) acima dos níveis mais baixos que permitem considerar que o mercado está em tendência. Este nível é geralmente fixado em cerca de 20 — 25 por cento, dependendo de qual timeframe é usado.

Além de adaptação ao MetaTrader 5, essa versão difere do original na medida em que permite que você escolha - para calcular - qualquer um dos 22 tipos de preço. Na indicador original, eram usados apenas os preços high, low e close, o código não implica quaisquer variações sobre o tema. Agora tem uma melhor aparência, após receber acréscimos úteis.

Como descrito acima, os níveis podem ser usados para determinar a tendência (ou, no caso de os traders que trabalham contra a tendência, a entrada à zona "fora de tendência" pode ser interpretada como um sinal possível para uma reversão).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17050

