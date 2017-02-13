Ao contrário do tradicional indicador ADX, onde o próprio ADX é plotado em unidades absolutas e a detecção de tendência é difícil, neste indicador, são claramente visíveis as semi-ondas positivas e negativas do ADX (no gráfico, é mostrada uma cor). Os sinais DI+/- são apresentados como sua diferença (em cinza).

O método de uso desse indicador não é diferente do tradicional.

Além disso, são mostrados níveis (linha tracejada) acima dos níveis mais baixos que permitem considerar que o mercado está em tendência. Este nível é geralmente fixado em cerca de 20 — 25 por cento, dependendo de qual timeframe é usado.