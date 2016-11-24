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Fractal_Force_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Force Index. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_Force_Index
Fractal_DeMarker_HTF
Индикатор Fractal_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VR---STEALS-2
Советник управляет позициями через метки.
Exp_Fractal_WPR
Самый простой советник по фрактальному WPR.Fractal_CCI_HTF
Индикатор Fractal_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.