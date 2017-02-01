Indicador Fractal_Force_Index com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que o indicador repetidor Fractal_Force_Index_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado Fractal_Force_Index.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractal_Force_Index_HTF.ex5 contém o indicador Fractal_Force_Index.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador Fractal_Force_Index dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso



#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_Force_Index" ,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType, 0 );

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador Fractal_Force_Index_HTF