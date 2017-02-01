CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal_Force_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1041
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Fractal_Force_Index com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador repetidor Fractal_Force_Index_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado Fractal_Force_Index.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractal_Force_Index_HTF.ex5 contém o indicador Fractal_Force_Index.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador Fractal_Force_Index dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso

//---- Adição de indicadores personalizados ao código do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso

//--- obtenção do identificador do indicador Fractal_Force_Index
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador Fractal_Force_Index_HTF

Fig.1. Indicador Fractal_Force_Index_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17041

10 pips 10 pips

Expert-scalper. Não são utilizados indicadores no trabalho.

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

No trabalho do Expert Advisor, usam-se 15 indicadores IMA e dois indicadores iAC.

Exp_Fractal_Force_Index Exp_Fractal_Force_Index

O Advisor mais simples de acordo com o fractal Force_Index.

Fractal_Momentum Fractal_Momentum

Momentum fractal.