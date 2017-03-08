無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractal_Force_Index_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Force_Index指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
Fractal_Force_Index_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_Force_Index.mq5カスタム指標ファイルが必要です。ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.に配置します。
Fractal_Force_Index.ex5指標は、コンパイル後にFractal_Force_Index_HTF.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにFractal_Force_Index指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5
#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
//---- Fractal_Force_Index指標ハンドルの取得
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 Fractal_Force_Index_HTF指標
