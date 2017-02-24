CodeBaseKategorien
Fractal_Force_Index_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Fractal_Force_Index Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Force_Index_HTF Repeater-Indikators wird die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Force_Index.mq5 benötigt. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Force_Index_HTF.ex5 den Fractal_Force_Index.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht im Ordner des Terminals gespeichert werden! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Force_Index Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert

//--- den Handle des Fractal_Force_Index Indikators erhalten
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_Force_Index_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17041

