Es el Asesor Experto más simple basado en el Force_Index. Vendemos al cruzar el nivel cero del indicador de arriba abajo, compramos al cruzar este nivel de abajo arriba. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el nivel ha sido cruzado.

El indicador Fractal_Force_Index_HTF en el Asesor Experto sirve sólo para una visualización más conveniente de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funciona en otros modos de trabajo.

Para una compilación correcta del EA, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 y Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del EA Exp_Fractal_Force_Index.ex5 contiene los indicadores Fractal_Force_Index.ex5 y Fractal_Force_Index_HTF.ex5 como recursos, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de estos indicadores en el archivo ejecutable del EA.

Los archivos ejecutables de los indicadores han sido añadidos como recursos a nivel global



#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF.ex5"

En el bloque de la función OnInit(), han sido cambiadas las rutas de cadena hacia los indicadores utilizados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_Force_Index" ,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fallo al obtener el manejador del indicador Fractal_Force_Index" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\Fractal_Force_Index_HTF" ,InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fallo al obtener el manejador del indicador Fractal_Force_Index_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}



De esta manera, el archivo ejecutable compilado del EA puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin los indicadores.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas