Fractal_Momentum - indicador para MetaTrader 5
Autor real: jppoton@yahoo.com
Momentum de fractales. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_Momentum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17043
Exp_Fractal_Force_Index
Es el Asesor Experto más simple basado en el Force_Index.Fractal_Force_Index_HTF
El indicador Fractal_Force_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
RSIOMA_HTF
El indicador RSIOMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Fractal_Momentum_HTF
El indicador Fractal_Momentum permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.