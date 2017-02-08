CodeBaseSecciones
Indicadores

Fractal_Momentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Descargar
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: jppoton@yahoo.com

Momentum de fractales. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_Momentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17043

