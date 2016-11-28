Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX System - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2711
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи — Collector, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Сигналы от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.
Принятие решений об открытии и закрытии позиций на основании показаний iADX:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;
ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
total++;
if(total==0)
{
//--- no opened positions identified
if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
return;
}
//--- check for long position (BUY) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Ask()-ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
{
Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Bid()+ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
return;
}
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
{
if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // long position is opened
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
{
if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
else
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
{
if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
(m_position.StopLoss()==0))
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
}
return;
}
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;
ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
total++;
if(total==0)
{
//--- no opened positions identified
if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
return;
}
//--- check for long position (BUY) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Ask()-ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
{
Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Bid()+ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
return;
}
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
{
if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // long position is opened
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
{
if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
else
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
{
if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
(m_position.StopLoss()==0))
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
}
return;
}
Результат на EURUSD M15, c 2016.06.01 по 2016.11.24, начальный депозит 10000:
TREND_alexcud v_2
В работе советника используются 15 индикаторов IMA и два индикатора iAC.10 pips
Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.
Fractal_Force_Index_HTF
Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_Momentum
Фрактальный Momentum.