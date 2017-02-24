Autor der Idee — Collector, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Signale des iADX Indikators (Average Directional Movement Index).

Das Treffen der Entscheidungen über das Eröffnen oder Schließen von Positionen basiert auf den Wertem des iADX Indikators:







void OnTick ()

{

double ADXP,ADXC,ADXDIPP;

double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;



ADXP = iADXGet( MAIN_LINE , 2 );

ADXC = iADXGet( MAIN_LINE , 1 );

ADXDIPP = iADXGet( PLUSDI_LINE , 2 );

ADXDIPC = iADXGet( PLUSDI_LINE , 1 );

ADXDIMP = iADXGet( MINUSDI_LINE , 2 );

ADXDIMC = iADXGet( MINUSDI_LINE , 1 );



int total= 0 ;

for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)

if (m_position.SelectByIndex(i))

if (m_position. Symbol ()== Symbol () && m_position.Magic()==m_magic)

total++;



if (total== 0 )

{



if (m_account.FreeMargin()<( 1000 *Lots))

{

Print ( "We have no money. Free Margin = " ,m_account.FreeMargin());

return ;

}



if ((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))

{

if (! RefreshRates ())

return ;



if (m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss* Point (),

m_symbol. Ask ()+ExtTakeProfit* Point (), "adx sample" ))

{

Print ( "BUY order opened : " ,m_trade.ResultPrice());

}

else

{

Print ( "Error opening BUY. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(),

", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription(),

", ticket of deal: " ,m_trade.ResultDeal());

return ;

}

}



if ((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))

{

if (! RefreshRates ())

return ;



if (m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol. Bid (),m_symbol. Ask ()+ExtStopLoss* Point (),

m_symbol. Bid ()-ExtTakeProfit* Point (), "adx sample" ))

{

Print ( "SELL order opened : " ,m_trade.ResultPrice());

}

else

Print ( "Error opening Sell. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(),

", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription(),

", ticket of deal: " ,m_trade.ResultDeal());

return ;

}

return ;

}



for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)

if (m_position.SelectByIndex(i))

if (m_position. Symbol ()== Symbol () && m_position.Magic()==m_magic)

{

if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY )

{

if (ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

return ;

}

if (ExtTrailingStop> 0 )

{

if (! RefreshRates ())

return ;



if (m_symbol. Bid ()-m_position.PriceOpen()> Point ()*ExtTrailingStop)

{

if (m_position.StopLoss()<m_symbol. Bid ()- Point ()*ExtTrailingStop)

{

m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol. Bid ()- Point ()*ExtTrailingStop,

m_position.TakeProfit());

return ;

}

}

}

}

else

{

if (ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)

{

m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());

return ;

}

if (ExtTrailingStop> 0 )

{

if (! RefreshRates ())

return ;



if ((m_position.PriceOpen()-m_symbol. Ask ())>( Point ()*ExtTrailingStop))

{

if ((m_position.StopLoss()>(m_symbol. Ask ()+ Point ()*ExtTrailingStop)) ||

(m_position.StopLoss()== 0 ))

{

m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol. Ask ()+ Point ()*ExtTrailingStop,

m_position.TakeProfit());

return ;

}

}

}

}

}

return ;

}

Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD M15, von 2016.06.01 bis 2016.11.24, ursprüngliche Einlage 10000:



