記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADXシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1473
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者 — Collector, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
iADX（Average Directional Movement Index）指標からのシグナル。
iADX値に基づいたポジション開閉の決定：
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;
ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
total++;
if(total==0)
{
//--- ポジションが特定されない
if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
return;
}
//--- ロングポジション（BUY）の可能性をチェック
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
{
Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
}
//--- ショートポジション（SELL）の可能性をチェック
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
return;
}
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // ポジションの数を返す
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
{
if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // 買いポジションが開かれる
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // ポジションを決済する
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
{
if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
else
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
{
if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
(m_position.StopLoss()==0))
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
}
return;
}
EURUSD M15の結果、2016.06.01から2016.11.24まで、初期入金 - 10000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17030
