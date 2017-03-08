コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ADXシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート

ADX System
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1473
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者 — CollectorMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

iADX（Average Directional Movement Index）指標からのシグナル。

iADX値に基づいたポジション開閉の決定：

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
   double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;

   ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
   ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
   ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
   ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
   ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
   ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);

   int total=0;
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
            total++;

   if(total==0)
     {
      //--- ポジションが特定されない
      if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
         return;
        }
      //--- ロングポジション（BUY）の可能性をチェック
      if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
        {
         if(!RefreshRates())
            return;

         if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss*Point(),
            m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
           {
            Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
           }
         else
           {
            Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                  ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
                  ", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
            return;
           }
        }
      //--- ショートポジション（SELL）の可能性をチェック
      if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
        {
         if(!RefreshRates())
            return;

         if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+ExtStopLoss*Point(),
            m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
           {
            Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
           }
         else
            Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                  ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
                  ", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
         return;
        }
      return;
     }

   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // ポジションの数を返す
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // 買いポジションが開かれる
              {
               if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // ポジションを決済する
                  return; // exit
                 }
               if(ExtTrailingStop>0)
                 {
                  if(!RefreshRates())
                     return;

                  if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
                    {
                     if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
                       {
                        m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
                                               m_position.TakeProfit());
                        return;
                       }
                    }
                 }
              }
            else
              {
               if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
                  return; // exit
                 }
               if(ExtTrailingStop>0)
                 {
                  if(!RefreshRates())
                     return;

                  if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
                    {
                     if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
                        (m_position.StopLoss()==0))
                       {
                        m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
                                               m_position.TakeProfit());
                        return;
                       }
                    }
                 }
              }
           }
   return;
  }

EURUSD M15の結果、2016.06.01から2016.11.24まで、初期入金 - 10000：

ADXシステムテスター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17030

