ADX 系统System - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2080
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
信号来自 iADX (平均方向移动指数) 指标。
基于 iADX 数值进行开仓和平仓的决策:
//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易系统即时报价函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;
ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // 返回开仓数量
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
total++;
if(total==0)
{
//--- 未有开仓
if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("我们没钱了。可用保证金 = ",m_account.FreeMargin());
return;
}
//--- 检查多头 (买入) 可能性
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("已买入 : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
{
Print("买入错误。结果返回码: ",m_trade.ResultRetcode(),
", 结果说明: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", 成交单号: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
}
//--- 检查空头 (卖出) 可能性
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("已卖出 : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
Print("卖出错误。结果返回码: ",m_trade.ResultRetcode(),
", 结果说明: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", 成交单号: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
return;
}
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // 返回开仓数量
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
{
if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // 多头仓位已开
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // 平仓
return; // 退出
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
{
if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
else
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // 平仓
return; // 退出
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
{
if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
(m_position.StopLoss()==0))
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
}
return;
}
结果 EURUSD M15, 自 2016.06.01 到 2016.11.24, 初始本金 - 10000:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17030
Exp_Fractal_ADX_Cloud
基于 Fractal_ADX_Cloud 指标 DI+ 和 DI 线交叉的交易系统。Fractal_ADX_HTF
指标 Fractal_ADX 在输入参数中有时间帧选项。
TREND_alexcud v_2
EA 使用 15 个 iMA 指标和两个 iAC 指标。10 点值
点值 EA. 未使用指标。