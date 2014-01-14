TF Adaptive Moving Average

Qualquer alteração de período timeframe é acompanhada por novo cálculo automático do período da MA. Se o trader abre um gráfico MN1, o indicador define automaticamente o período da MA para 12 que é igual ao número de barras mensais no ano. Se o trader abre um gráfico semanal, a linha da média móvel simples é automaticamente definida para o período de 52, que é igual ao número de barras semanais no ano.



Ao abrir um gráfico diário, a linha MA é recalculada com base no número de dias de negociação (candles exibidos) por um mês com cinco ou seis barras de candles diárias. Todos os períodos menores do que um dia até 1 hora são recalculados em relação à semana. No períodos menores do que uma hora - serão exibidos em relação as barras diárias do gráfico. Exemplo de Cálculo SMA para um gráfico de 5 minutos. Um período diário de negociação no gráfico para os pares de moedas corresponde a 1.440 minutos. Portanto, 1440 minutos / 5 minutos = 288 (período da MA). Uma sessão de CFD dura 6 horas. ( 6 * 60 = 360 / 5 = 72 (período da MA). Se a sessão tem a duração de 8 horas, o cálculo seria 8 * 60 = 480/5 = 96 (período da MA).

O trader não precisa selecionar períodos para timeframes diferentes no indicador MA.

Interpretação do indicador é a seguinte: se o preço atual no timeframe selecionado está acima do preço médio do instrumento, você deve comprar. Se o preço atual no timeframe selecionado está abaixo do preço médio do instrumento, você deve vender.

Foi observado que os pontos bons de entrada no mercado são os momentos onde o preço cruza primeiro a linha MA e reaproximando forma um padrão candle de reversão ou uma combinação para a direção principal movimento de preços no timeframe selecionado. Ou quando é rompido uma máxima de preço (ou mínima) depois que o preço cruza o MA adaptativa. O Stop Loss é definido para o extremo oposto da direção do preço. Fácil de entender e fácil de usar, um indicador muito preciso.