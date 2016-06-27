Jeder Änderung des Zeitrahmens führt zu einer automatischen Neuberechnung der Glättungslänge. Wenn der Händler ein MN1-Chart öffnet, setzt der Indikator die Glättungslänge automatisch auf 12, um den aktuellen Preis mit seinem Jahresdurchschnitt basierend auf den 12 Monatsbars zu vergleichen. Wenn der Händler einen Wochenchart öffnet, wird die Glättungslänge automatisch auf 52 gesetzt, die Anzahl der Wochenbars eines Jahres.



Wird ein Tageschart geöffnet, wird die MA-Linie auf Basis der Anzahl der Handelstage (angezeigt durch die Tageskerzen) des Monats berechnet mit entweder 5 oder 6 Tageskerzen pro Woche. Die Glättungslängen aller Zeitrahmen kleiner als ein Tag und bis zu 1 Stunde werden relativ zu einer Woche, und für Zeitrahmen von weniger als einer Stunde relativ zu einem Tag berechnet. Beispiel einer SMA Berechnung für ein 5-Minuten Chart. Der Zeitspanne eines Handelstages für Währungspaare umfasst 1.440 Minuten. Ergo, 1440 Minuten / 5 Minuten = 288 MA Glättungslänge. Eine CFD Handelszeit dauert 6 Stunden. ( 6 * 60 = 360 / 5 = 72 – MA Glättungslänge Wenn die Handelszeit 8 Stunden dauert, wäre die Berechnung 8 * 60 = 480 / 5 = 96 MA Glättungslänge.

Bei diesem Indikator muss der Händler keine Glättungslänge für die verschiedenen Zeitrahmen bestimmen.

Die Interpretation des Indikators ist wie folgt. Wenn der aktuelle Preis des Symbols des gewählten Zeitrahmens über dem durchschnittlichen Preis liegt, sollten Sie kaufen. Wenn der aktuelle Preis des Symbols des gewählten Zeitrahmens unter dem durchschnittlichen Preis liegt, sollten Sie verkaufen.

Es wurde beobachtet, dass ein guter Markteinstieg dann entsteht, wenn der Preis zuerst die MA-Linie kreuzt, sich ihr wieder nähert und und dann ein Umkehrmuster der Kerzen oder eine Kombination wieder zurück in die Hauptrichtung des gewählten Zeitrahmens zeigt. Oder wenn der Preis über (unter) einem gebildeten Hoch (Tief) ausbricht nach dem er den sich anpassenden MA gekreuzt hat. Der Stopp-Loss wird auf das entgegengesetzte Extremum platziert. Leicht zu verstehen und einfach in der Anwendung, ein sehr genauer Indikator.





