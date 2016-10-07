時間枠の変更はMA期間の自動再計算を伴います。トレーダがMN1チャートを開いた場合、指標は自動的にMA期間を12に設定し、年間の期間（バー）の数に基づいて1年の平均値と現在の価格を比較します。トレーダが週足チャートを開いた場合、単純移動平均線は1年の週足の数に等しい52期間に自動的に設定されます。



日足チャートを開くと、MAラインは5または6の日足バーで1か月の取引日の数（表示されたローソク足）に基づいて算出されます。1日未満1時間以上のすべての期間はチャートに表示されている週足バー、1時間未満の期間は日足バーに相対して再計算されます。5分チャートでのSMA計算の例。通貨ペアのチャート上の毎日の取引期間は1440分で構成されています。よって 1440分 / 5分 = 288MA期間です。1つのCFDセッションは6時間です。( 6 * 60 = 360 / 5 = 72 – MA期間。セッションが8時間の場合、計算は 8 * 60 = 480 / 5 = 96MA期間となります。

この指標があれば、トレーダは異なる時間枠のためにMA期間を選択する必要はありません。

指標の解釈は次の通りです。選択された時間枠での現在価格が製品の平均価格を上回っている場合は買うべきです。選択された時間枠での現在価格が製品の平均価格を下回っている場合は売るべきです。

価格が最初に価格MAラインを越えた後で再接近し、反転ローソク足パターンまたは選択された時間枠での主な価格の移動方向に向かった組み合わせを形成する場合、この瞬間が良好な市場参入点であることはすでに注目されています。または、価格が適応MAを横切ッタ後に、形成された高値（安値）を破る時です。決済逆指値は反対方向の極値にせっていされます。 理解しやすく使いやすい非常に正確な指標です。





