任何时间帧的改变会伴随 MA 周期的自动重计算。如果交易者打开一个 MN1 (月线) 图表, 指标自动设置 MA 周期为 12 来比较当前价格和它的均值, 这个值基于一年当中的周期 (柱线) 数量。如果交易者打开一个周线图表, SMA 线周期自动设为 52, 它等一年当中的周柱线数量。



当打开日线图表, 均线计算基于交易日的数量 (显示的蜡烛条), 对于一个月, 大概 5 到 6 根蜡烛条。所有小于日线并截至 1 小时线, 相对于周内柱线数重计算, 以及当周期小于小时线 - 相对于图表中日内柱线数。示例 SMA 计算 5 分钟图表。图表上当前货币对的日内交易周期由 1,440 分钟组成。所以, 1440 分钟 / 5 分钟 = 288 均线周期。一个 CFD 时段的最后 6 小时。( 6 * 60 = 360 / 5 = 72 – 均线周期。如果时段的最后 8 小时, 计算将是 8 * 60 = 480 / 5 = 96 均线周期。

使用这款指标交易者不需要针对不同时间帧选择均线周期。

指标解释如下。如果当前价格在选择的时间帧中高于均值, 您可以买。如果当前价格在选择的时间帧中低于均值, 您可以卖。

已经注意到, 良好的入场点是当价格首次与均线交叉, 并再次逼近均线, 在选择时间帧内形成逆转蜡烛条范式或向延续主要价格走势的组合。或者当它的价格穿越自适应均线之后, 突破形成的最高 (最低) 价格。止损位设置在反向极值位置。指标很容易理解及使用, 是一款十分精准的指标。