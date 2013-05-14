Любое изменение тайм фрейма сопровождается автоматическим пересчетом периода МА. Если трейдер открыл график с периодом MN1, то индикатор автоматически устанавливает период для МА равный 12 для сравнения текущей цены с ее средним значением за год, исходя из кол-ва периодов (баров) в году. Если же открывается недельный график, то простая средняя скользящая линия автоматически настраивается на 52 период, который равен количеству недельных баров в году.



При открытии дневного графика линия МА пересчитывается исходя из количества торговых дней (отображенных свечек) в течение месяца с учетом пяти и или шести барных дневных свечей. Все периоды ниже дня до 1 часа пересчитываются относительно недель, а периоды менее часа, - относительно дневных баров, отображенных на графике. Пример расчета SMA для 5-ти минутного графика. Дневной торговый период на графиках по валютным парам состоит из 1440 минут. Следовательно, 1440 минут : 5 минут = 288 период скользящей средней. На CFD сессия длится 6 часов. ( 6 * 60 = 360 / 5 = 72 – период скользящей средней. Если сессия длится 8 часов, то расчет будет таким 8 * 60 = 480 / 5 = 96 период скользящей средней.

Индикатор избавляет трейдера от необходимости подбора периодов для средних скользящих линий на разных диапазонах.

Трактовка показаний индикатора следующая. Если текущая цена на выбранном тайм фрейме выше линии среднего значения цены этого инструмента, то следует покупать. Если же текущая цена на выбранном тайм фрейме ниже линии среднего значения цены этого инструмента, то следует продавать.

Замечено, что хорошими точками входа в рынок являются моменты когда цена после перехода через линию среднего значения цены повторно приближается к ней и формирует разворотную свечную модель или комбинацию в сторону основного направления ценового движения на выбранном тайм фрейме. Или пробивает сформировавшийся ценовой максимум (минимум) после перехода цены через адаптирующуюся скользящую среднюю линию. Стоп-лосс устанавливается на противоположно направленном экстремуме. Простой в понимании и удобный в использовании очень точный индикатор.





