Aroon 震荡指标 - 动态区域 (levels)
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Aroon 震荡指标通常没有那么灵活，它有它的特点。
这个版本则打破了这一点。它不是使用固定的水平来表示趋势/超买/超卖条件，这个版本引入了动态水平来改变原有的死板情况。水平是使用分位数带来计算的 (分位数计算可以在此找到更多信息: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile) 并且很大改变了 Aroon 震荡指标的行为。
进场 (和出场)会更快有信号，并且经过一些参数的试验，可以使 Aroon 震荡指标更好的工作。
指标可以使用任何价格组合来进行计算 (最初 Aroon 震荡指标只能使用最高价和最低价), 它是多时段的，并且已经内建了常用的提醒。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17029
