Der Aroon Oszillator wird eigentlich nicht mit einer hohen Flexibilität in Verbindung gebracht wird. Das ist seine Natur.

Diese Version macht damit Schluss. An Stelle fixer Level für das finden von Trends / Überkauft- / Überverkauft-Zonen, verwendet diese Version dynamische Level, um diese Strenge abzustreifen. Die Level werden über Quantil-Bänder berechnet (mehr zur Berechnung von Quantilen findet sich hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile) und das ändert das Verhalten des Aroon deutlich.

Ein- und Ausstiege erscheinen deutlich schneller und, nach dem Experimentieren mit den Parametern, kann man ihn durch Feinabstimmung auf eine Art verwenden, die der Aroon Oszillator niemals bietet.

Der Indikator kann jede Art Preis zur Berechnung verwenden Indicator (der originale Aroon Oszillator verwendet nur Hoch und Tief), ist multi-zeitrahmenfähig und verfügt über alle üblichen Hinweise.



