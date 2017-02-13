Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Aroon oscillator - níveis dinâmicos - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2237
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O oscilador Aroon não está geralmente associado com grande flexibilidade. Essa é a sua natureza.
Esta versão quebra os modelos. Em vez de usar os níveis fixos para pesquisar tendências, aqui são oferecidos níveis dinâmicos. Eles são calculados usando as bandas de quantil (saiba um pouco mais sobre quantis aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quantil), e essas mudanças afetam fortemente o comportamento do oscilador Aroon.
Sinais para entradas e saídas são fornecidos muito mais rápido. Se você quiser experimentar com alguns parâmetros, o oscilador poderá ser usado de novas maneiras.
O indicador pode usar várias combinações de preço para cálculo (o oscilador original usa só high e low), é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada. Ele já vem com o habitual conjunto de alertas.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17029
Expert Advisor para MetaTrader 5 com base nos indicadores PricePosition e StepUpDown.ADXm
ADXm - versão para MetaTrader 5.
Velocity normalizado com uso de ATR.i-Paramon work time
i-Paramon work time (nova versão).