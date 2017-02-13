CodeBaseSeções
Aroon oscillator - níveis dinâmicos - indicador para MetaTrader 5

O oscilador Aroon não está geralmente associado com grande flexibilidade. Essa é a sua natureza.

Esta versão quebra os modelos. Em vez de usar os níveis fixos para pesquisar tendências, aqui são oferecidos níveis dinâmicos. Eles são calculados usando as bandas de quantil (saiba um pouco mais sobre quantis aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quantil), e essas mudanças afetam fortemente o comportamento do oscilador Aroon.

Sinais para entradas e saídas são fornecidos muito mais rápido. Se você quiser experimentar com alguns parâmetros, o oscilador poderá ser usado de novas maneiras.

O indicador pode usar várias combinações de preço para cálculo (o oscilador original usa só high e low), é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada. Ele já vem com o habitual conjunto de alertas.


