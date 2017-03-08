コードベースセクション
通常Aroonオシレータは柔軟性を連想させないものです。これはその本質です。

このバージョンは違います。このバージョンでは、固定されたレベルを使用することによる柔軟性の欠如を変えるべく、トレンド/買われ過ぎ/売られ過ぎの条件を見つけるのに動的なレベルを導入しています。レベルは分位数バンドを使用して計算されます（分位数計算の詳細はhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E4%BD%8D%E6%95%B0をご参照ください）。

参入（およびエグジット）ははるかに高速にシグナルされ、パラメータを実験することで、今までにAroonオシレータを使用することができない方法での動作が可能ように微調整できます。

この指標は計算に任意の価格の組み合わせを使用することができます（オリジナルのAroonオシレータは高値のみを使用できます）。それはまた、多時間軸で、通常のアラートがすべて組み込まれています。


