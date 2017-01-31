Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Aroon oscillator - динамические уровни - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2479
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор Aroon обычно не ассоциируется с большой гибкостью. Такова его природа.
Эта версия ломает шаблоны. Вместо использования фиксированных уровней для поиска трендов, здесь предлагаются динамические уровни. Они вычисляются с использованием квантильных полос (немного больше информации по квантильным вычислениям можно найти здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile), и эти изменения сильно сказались на поведении осциллятора Aroon.
Сигналы на входы (и выходы) подаются намного быстрее. Если поэкспериментировать с некоторыми параметрами, осциллятор можно будет использовать новыми способами.
Индикатор может использовать несколько ценовых комбинаций для расчетов (оригинальный осциллятор использует только high и low), есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах. В него уже включен обычный набор алертов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17029
Нормализованный Velocity с использованием ATR.i-Paramon work time
i-Paramon work time (новая версия).
Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.ADXm
ADXm - версия для MetaTrader 5.