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Индикаторы

Aroon oscillator - динамические уровни - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(23)
Опубликован:
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Осциллятор Aroon обычно не ассоциируется с большой гибкостью. Такова его природа.

Эта версия ломает шаблоны. Вместо использования фиксированных уровней для поиска трендов, здесь предлагаются динамические уровни. Они вычисляются с использованием квантильных полос (немного больше информации по квантильным вычислениям можно найти здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile), и эти изменения сильно сказались на поведении осциллятора Aroon.

Сигналы на входы (и выходы) подаются намного быстрее. Если поэкспериментировать с некоторыми параметрами, осциллятор можно будет использовать новыми способами.

Индикатор может использовать несколько ценовых комбинаций для расчетов (оригинальный осциллятор использует только high и low), есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах. В него уже включен обычный набор алертов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17029

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