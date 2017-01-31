Осциллятор Aroon обычно не ассоциируется с большой гибкостью. Такова его природа.

Эта версия ломает шаблоны. Вместо использования фиксированных уровней для поиска трендов, здесь предлагаются динамические уровни. Они вычисляются с использованием квантильных полос (немного больше информации по квантильным вычислениям можно найти здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile), и эти изменения сильно сказались на поведении осциллятора Aroon.

Сигналы на входы (и выходы) подаются намного быстрее. Если поэкспериментировать с некоторыми параметрами, осциллятор можно будет использовать новыми способами.

Индикатор может использовать несколько ценовых комбинаций для расчетов (оригинальный осциллятор использует только high и low), есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах. В него уже включен обычный набор алертов.



