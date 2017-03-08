無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TASSKlT - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： KurlFX
Simple trends visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ）
この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2009年7月10日に発表されました。
図1 TASSKlT指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17017
