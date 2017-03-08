コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TASSKlT - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1060
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
TASSKlT.mq5 (22.92 KB)
実際の著者： KurlFX

Simple trends visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ）

この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2009年7月10日に発表されました。

図1　TASSKlT指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17017

