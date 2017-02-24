Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TASSKlT - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: KurlFX
Ein einfacher Visualisierer von Trends.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 10.07.2009 in CodeBase angezeigt.
Abb.1. Der TASSKlT
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17017
Elite eFibo Trader
Ein Gitter mit einem konstanten Schritt. Lotgrößen des Gitters basierend auf Fibonacci.Very Blonde System
Der EA eröffnet eine Umkehrposition und platziert einen Gitter von Orders für die Verstärkung.
Fractal_ADX
Fraktaler Average Directional Index.Fractal_CCI_HTF
Der Fractal_CCI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.