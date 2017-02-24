CodeBaseKategorien
TASSKlT - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor: KurlFX

Ein einfacher Visualisierer von Trends.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 10.07.2009 in CodeBase angezeigt.

Abb.1. Der TASSKlT

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17017

