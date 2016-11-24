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TASSKlT - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: KurlFX
Простой визуализатор тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.07.2009.
Рис.1. Индикатор TASSKlT
Fractal_ADX
Фрактальный Average Directional Index.Fractal_CCI_HTF
Индикатор Fractal_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
The MasterMind 3
Советник обрабатывает сигналы с четырёх индикаторов iWPR разного периода усреднения.escape
Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5.