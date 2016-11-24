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Индикаторы

TASSKlT - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4433
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: KurlFX

Простой визуализатор тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.07.2009.

Рис.1. Индикатор TASSKlT

Рис.1. Индикатор TASSKlT

Fractal_ADX Fractal_ADX

Фрактальный Average Directional Index.

Fractal_CCI_HTF Fractal_CCI_HTF

Индикатор Fractal_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

The MasterMind 3 The MasterMind 3

Советник обрабатывает сигналы с четырёх индикаторов iWPR разного периода усреднения.

escape escape

Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5.