CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_CCI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
960
Ranking:
(13)
Publicado:
Fractal_CCI.mq5 (29.29 KB) ver
Fractal_CCI_HTF.mq5 (21.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Fractal_CCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado Fractal_CCI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Fractal_CCI_HTF

Fig. 1. Indicador Fractal_CCI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17019

Fractal_ADX Fractal_ADX

Average Directional Index de fractal.

TASSKlT TASSKlT

Visualizador simple de tendencia.

MA Cross MA Cross

El EA trabaja en la intersección de dos iMA.

PROphet PROphet

El Asesor Experto PROphet se compone de dos perceptrones lineales independientes uno de otro.