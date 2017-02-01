CodeBaseSeções
Indicadores

TASSKlT - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2187
Avaliação:
(24)
Publicado:
Autor real: KurlFX

Visualizador tendência simples.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 10.07.2009.

Fig.1. Indicador TASSKlT

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17017

