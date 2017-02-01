Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TASSKlT - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2187
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: KurlFX
Visualizador tendência simples.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 10.07.2009.
Fig.1. Indicador TASSKlT
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17017
Elite eFibo Trader
Grade com um incremento constante. Tamanho dos lotes da grelha de Fibonacci.Very Blonde System
O Expert Advisor abre posição de pivô com a colocação de uma rede de ordens para reforço.
Fractal_ADX
Average Directional Index Fractal.Fractal_CCI_HTF
Indicador Fractal_CCI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.