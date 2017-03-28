CodeBaseKategorien
Indikatoren

Velocity - normalized - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
816
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Velocity oder Geschwindigkeit (auch bekannt als "glattes Momentum", da es viel glatter als das Momentum ohne dessen Verzögerung) mit zusätzlich 3 Arten der Normalisierung:

  • ATR Normalisierung
  • Standardabweichung ohne Korrektur der Stichprobe
  • Standardabweichung mit Korrektur der Stichprobe
  • und ohne Normalisierung (um auch eine unveränderte Version zu haben)

Da aber Velocity (auch wenn normalisiert) kein Indikator mit festen Grenzen ist, verwendet der Indikator variable Level für das was gemeinhin überkauft und überverkauft genannt wird (+ eine variable Nulllinie). Etwas, das wie "fixe Level" aussieht kann leicht erreicht werden, in dem man einfach eine besonders große Periodenlänge für diese Level einstellt, dann werde sie den fixen sehr ähnlich.

Der Indikator hat die üblichen Satz von Preisen und Hinweisen (abhängig von den drei Arten der Farbgebung) und ist natürlich multi-zeitrahmenfähig.

Der Indikator kann wie jeder Momentum-Indikator verwendet werden (in diesem Fall sollte dir Farbgebung entweder die Steigung oder die Nulllinie verwenden) oder er wird als Trendindikator eingesetzt, und dann sollte die Farbgebung die Außengrenzen verwenden mit einer größeren Periodenlänge.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17013

