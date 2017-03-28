Velocity oder Geschwindigkeit (auch bekannt als "glattes Momentum", da es viel glatter als das Momentum ohne dessen Verzögerung) mit zusätzlich 3 Arten der Normalisierung:

ATR Normalisierung

Standardabweichung ohne Korrektur der Stichprobe

Standardabweichung mit Korrektur der Stichprobe

und ohne Normalisierung (um auch eine unveränderte Version zu haben)

Da aber Velocity (auch wenn normalisiert) kein Indikator mit festen Grenzen ist, verwendet der Indikator variable Level für das was gemeinhin überkauft und überverkauft genannt wird (+ eine variable Nulllinie). Etwas, das wie "fixe Level" aussieht kann leicht erreicht werden, in dem man einfach eine besonders große Periodenlänge für diese Level einstellt, dann werde sie den fixen sehr ähnlich.



Der Indikator hat die üblichen Satz von Preisen und Hinweisen (abhängig von den drei Arten der Farbgebung) und ist natürlich multi-zeitrahmenfähig.

Der Indikator kann wie jeder Momentum-Indikator verwendet werden (in diesem Fall sollte dir Farbgebung entweder die Steigung oder die Nulllinie verwenden) oder er wird als Trendindikator eingesetzt, und dann sollte die Farbgebung die Außengrenzen verwenden mit einer größeren Periodenlänge.



