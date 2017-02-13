Participe de nossa página de fãs
Velocity - normalizado - indicador para MetaTrader 5
- 1682
-
Velocity (muitas vezes referido como "momentum suavizado") suplementado com 3 tipos de normalização:
- normalização ATR
- desvio padrão sem correção da amostragem
- desvio padrão com correção da amostragem
- e sem normalização (para ter também uma versão "limpa")
Também, como o velocity, mesmo usando a normalização, não é um indicador com limites fixos, ele utiliza níveis flutuantes, geralmente referidos como níveis de sobrecompra e sobrevenda (+linha flutuante "zero"). Para que apareçam como níveis fixos, você precisa usar períodos longos de níveis flutuantes.
O indicador tem um conjunto comum de preços e alertas. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada
O indicador pode ser usado como qualquer outro indicador de momentum (neste caso, recomendamos o modo indicação colorida da inclinação ou indicação colorida do cruzamento da linha "zero"). Ele é bom como indicador de "tendência", e, neste caso, é melhor usar um sinal de cor no cruzamento dos níveis exteriores. Também, neste caso, são recomendados os períodos longos de liquidação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17013
