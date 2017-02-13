Velocity (muitas vezes referido como "momentum suavizado") suplementado com 3 tipos de normalização:

normalização ATR

desvio padrão sem correção da amostragem

desvio padrão com correção da amostragem

e sem normalização (para ter também uma versão "limpa")

Também, como o velocity, mesmo usando a normalização, não é um indicador com limites fixos, ele utiliza níveis flutuantes, geralmente referidos como níveis de sobrecompra e sobrevenda (+linha flutuante "zero"). Para que apareçam como níveis fixos, você precisa usar períodos longos de níveis flutuantes.



O indicador tem um conjunto comum de preços e alertas. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada

O indicador pode ser usado como qualquer outro indicador de momentum (neste caso, recomendamos o modo indicação colorida da inclinação ou indicação colorida do cruzamento da linha "zero"). Ele é bom como indicador de "tendência", e, neste caso, é melhor usar um sinal de cor no cruzamento dos níveis exteriores. Também, neste caso, são recomendados os períodos longos de liquidação.



