Indicadores

Velocity - normalizado - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1682
Avaliação:
(24)
Publicado:
eR0FDDSN.zip (0.7 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Velocity (muitas vezes referido como "momentum suavizado") suplementado com 3 tipos de normalização:

  • normalização ATR
  • desvio padrão sem correção da amostragem
  • desvio padrão com correção da amostragem
  • e sem normalização (para ter também uma versão "limpa")

Também, como o velocity, mesmo usando a normalização, não é um indicador com limites fixos, ele utiliza níveis flutuantes, geralmente referidos como níveis de sobrecompra e sobrevenda (+linha flutuante "zero"). Para que apareçam como níveis fixos, você precisa usar períodos longos de níveis flutuantes.

O indicador tem um conjunto comum de preços e alertas. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada

O indicador pode ser usado como qualquer outro indicador de momentum (neste caso, recomendamos o modo indicação colorida da inclinação ou indicação colorida do cruzamento da linha "zero"). Ele é bom como indicador de "tendência", e, neste caso, é melhor usar um sinal de cor no cruzamento dos níveis exteriores. Também, neste caso, são recomendados os períodos longos de liquidação.


Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17013

