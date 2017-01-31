Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Velocity - нормализованный - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2358
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Velocity (который часто называют "сглаженным моментумом") с добавлением 3 типов нормализации:
- ATR-нормализация
- стандартное отклонение без коррекции выборки
- стандартное отклонение с коррекцией выборки
- и без нормализации (чтобы иметь и "чистую" версию тоже)
Также, поскольку velocity даже с применением нормализации не является индикатором с фиксированными границами, этот индикатор использует плавающие уровни, которые обычно называют уровнями перекупленности и перепроданности (+плавающая линия "zero"). Чтобы они выглядели как фиксированные уровни, нужно использовать длинные периоды плавающих уровней.
Индикатор имеет обычный набор цен и алертов. Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.
Индикатор может использоваться как любой другой импульсный индикатор (в этом случае рекомендуется цветовой режим расцветки наклона или цветовая индикация перtсечения линии "zero"). Хорош он и в качестве "трендового" индикатора, и в этом случае лучше использовать цветовой сигнал на пересечении внешних уровней. Также в этом случае рекомендованы длинные расчетные периоды.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17013
i-Paramon work time (новая версия).iTrend
Индикатор iTrend для MetaTrader 5.
Осциллятор Aroon, в котором использованы динамические уровни/зоны вместо фиксированных для отображения условий перекупленности и перепроданности.ExpPricePosition
Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.