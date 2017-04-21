速度 (它也经常被称为 "更平滑的动量" ，因为它比动量要平滑的多，并且没有任何延迟)，并含有三种类型的规范化:

ATR 规范化

没有样本修正的标准偏差

使用样本修正的标准偏差

以及没有规范化 (为了有一个 "干净的" 版本)

另外，因为速度不是(即使应用了规范化)一个有固定边界的指标, 这个指标使用了浮动水平来表示超买和超卖水平(+ 浮动的零线). 有些可能看起来像"固定水平"，如果您使用长的浮动水平周期数，它看起来就很类似于固定水平。



指标支持常用的价格和提醒 (根据三种类型的颜色选项)并且已经是多时段版本。

指标可以类似使用动量指标那样 (在这种情况下，推荐的颜色模式是使用斜率颜色模式或者零中线交叉颜色模式)，也可以用作"趋势"指标，在那种情况下最好使用根据外部水平线交叉的颜色模式，并且推荐使用更长的周期数来计算。



